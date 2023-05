Barcellona, il nuovo Sergio Busquets arriva dalla Premier grazie a… Ansu Fati

Il Barcellona è ad un passo dall'acquisire un nuovo mediano. Colui che dalla prossima stagione prenderà il posto di Sergio Busquets. Se prima gli occhi spagnoli sembravano dirigersi in Serie A, sponda Fiorentina con Amrabat , ora l'obiettivo si è fermato in Premier League, sull'uscente Ruben Dias. Il portoghese è in rottura con il suo attuale club, il Wolverhampton, e avrebbe le idee chiare riguardo la sua prossima destinazione. Volo solo andata per la Spagna già prenotato, ma non assicurato, visto che manca ancora un "si" che potrebbe far saltare l'intera operazione.

Condizione fondamentale per l'approdo di Ruben Dias al Barcellona è infatti l'accordo preso tra i due club. Grazie alla mediazione dell'agente del calciatore, Jorge Mendes, le parti hanno concordato per uno scambio. Il centrocampista - secondo quanto riportato da Sport - si trasferirà in Spagna con un conguaglio di 30 milioni di euro, mentre al Wolverhampton dovrebbe arrivare Ansu Fati. Ma il talento non ha ancora dato il "si" definitivo. Priorità sarebbe rimanere al Barça, ma a quale scopo se non gioca? Per cui l'intera trattativa passa dalle volontà di Ansu, con una minima possibilità di rilegare su altri profili in caso di risposta negativa (Abde o Dest). Da parte sua l'attuale centrocampista delle wolves non ha dubbi: "L'anno prossimo voglio giocare la Champions League" ha dichiarato al termine della sfida contro l'Everton.