Barcellona, il ritorno di Messi sarà oneroso

Dove giocherà Lionel Messi la prossima stagione? Questa è la domanda che si pongono tutti gli appassionati di calcio e anche lo stesso calciatore. Secondo quanto rivelato da Sport, il fuoriclasse argentino non avrebbe ancora deciso la sua prossima destinazione. Ciò che sarebbe sicuro è che non sceglierà in base ai soldi, escludendo dunque a priori il tramonto di carriera in Arabia Saudita all'Al-Hilal. Il Barcellona per ottenere il sì dovrà sborsare parecchio.