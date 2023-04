Barcellona vuole anticipare il ritorno di Leo Messi per la tournée estiva

Il club vuole anticipare l'operazione e riportare Leo Messi entro il prossimo luglio in occasione della tournée estiva in USA

Non si tratta di un sogno, ma di pura realtà. Il ritorno di Leo Messi al Barcellonaè più che possibile e il club lavora per ufficializzarlo al più presto. Più precisamente, l'intenzione del club sarebbe quella di riportare in catalogna il fuoriclasse argentino entro il prossimo luglio, così da averlo a disposizione già per la tournée estiva negli USA.