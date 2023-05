Barcellona interessato al centrocampista della Juventus

Secondo quanto rivelato da Fichajes, il Barcellona avrebbe intenzione di rafforzare il centrocampo con un giocatore di proprietà della Juventus. In particolare, i blaugrana si sarebbero detti interessati ad ingaggiare Denis Zakaria per la prossima stagione. Lo svizzero ha giocato solo la prima parte del 2022 in bianconero per poi volare a Londra, in prestito. Il destino del centrocampista sembra però esser quello di rientrare in Italia, con il Chelsea che non pare intenzionato a riscattarlo, così si aprirebbero nuovi scenari di mercato.