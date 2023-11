Barcellona, nel mirino un talento africano di soli… 16 anni

Il Barcellona continua con il suo impegno di scouting e lo fa approfittandone dei Mondiali Under 17 che si stanno svolgendo in Indonesia. In questo scenario sono tanti i giovani talenti che un giorno potrebbero diventare stelle. Uno è balzato agli occhi del Barça, con il club spagnolo che non ci ha visto più. Si tratta di Ibrahim Diarra, 16enne che ha fatto innamorare gli scout per le sue ottime prospettive di miglioramento. Secondo quanto riporta Jijantes, il Barça ha posato gli occhi sul talento malino già quando il ragazzo disputava la Coppa d’Africa di categoria con la sua Nazionale. Ora una nuova occasione per confermare le previsioni. Se tutto dovesse andare per il meglio, l'intenzione è quella di bloccarlo ed ingaggiarlo per la stagione 2024/25. Gli scout lo seguono, vedremo...