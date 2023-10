Barcellona, un altro calciatore verso l’addio. Vuole raggiungere Messi in Mls

Presto potrebbe espandersi la colonia ex blaugrana che nel corso degli ultimi mesi è cresciuta e si è stabilita in Mls. Un movimento che ha visto da apripista Lionel Messi con il suo trasferimento all'Inter Miami, un'icona del Barcellona, seguito dai suoi ex compagni Sergio Busquests e Jordi Alba. Ebbene, la lista potrebbe non concludersi qui. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo MundoDeportivo, a raggiungere l'America potrebbe presto essere Sergi Roberto che proprio al termine della corrente stagione andrà in scadenza di contratto con il Barça. La data "d'addio" è segnata per il prossimo 30 giugno 2024 e lo spagnolo avrebbe già individuato due possibili destinazioni: NY Red Bulls o New York City FC. Difficilmente, invece, raggiungerà Messi a Miami dove gli slot iniziano ad essere contati e a mancare.