Barcellona, un titolare verso l’addio. Non ha convinto

Partiti alla grande in una stagione dalle elevate ambizioni, non tutti a Barcellona hanno finora convinto. Il nome che salta al balzo è sicuramente quello di Raphinha, colmo di responsabilità successivamente all’addio di Ousmane Dembelé quest’estate. L’esterno brasiliano doveva raccoglierne l’eredità del francese sulla fascia ed assicurare gol e assist a profusione. Ma non è stato così. Il calciatore non è riuscito a soddisfare le aspettative di tecnico e tifosi, prima a causa di un infortunio che lo ha lasciato out per un mese poi per uno scarso coinvolgimento nella manovra della squadra. Per questo motivo, e considerato che nutre di un buon mercato in Premier League, il Barça sta seriamente prendendo in considerazione l’idea di ricorrere ad una cessione. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il Newcastle United sarebbe ancora interessato come d’altronde anche il Chelsea. Un’ultima spiaggia rimane sempre l’Arabia Saudita a cui la carta moneta non manca di certo.