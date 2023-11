Barcellona, caso Lewandowski-Yamal: la stampa chiede le scuse del polacco

Nervoso, all'apparenza infelice e al centro del mercato. Questa l'istantanea del periodo di Robert Lewandowski, attaccante polacco ex Bayern Monaco e da diverso tempo al Barcellona di Xavi. In occasione della gara contro l'Alaves in Liga, Lewandowski ha firmato una doppietta che, però, è stata macchiata dall'atteggiamento messo in campo dal calciatore polacco. Come raccontato dalla stampa della Spagna infatti, l'attaccante del Barça ha mostrato segnali di nervosismo nei confronti di uno dei maggiori talenti del Barcellona, ovvero Lamine Yamal. In forte rampa di lancio e capace di scrivere già diversi record, Yamal - durante la partita contro l'Alaves - non ha passato il pallone all'attaccante polacco, suscitando la rabbia di quest'ultimo. Dopo qualche attimo, il calciatore spagnolo ha provato a ricucire con Lewandowski porgendo la mano, gesto rifiutato dall'ex Bayern Monaco, che ha del tutto evitato il talento de "La Masia" del club catalano. A causa di questa incomprensione in campo tra i due, la stampa spagnola chiede le scuse immediate da parte dell'esperto attaccante nei confronti del giovane Yamal. Come spiegato dal Mundo Deportivo, è possibile che la faccenda sia stata comunque già chiarita tra i due nello spogliatoio a fine gara.