Barcellona, Xavi: “Dembelé grande delusione a livello personale, Neymar…”

Intervenuto in conferenza stampa, Xavi si è espresso a 360 gradi su squadra e mercato. L'allenatore del Barcellona ha avuto modo di parlare del trasferimento di Ousmane Dembelé al Psg, ora ufficiale. "Da quando sono qui si è comportato sempre bene e puntavo molto su di lui - ha ammesso l'allenatore -. Per questo motivo è stata una grande delusione per me, soprattutto a livello personale. Ci sono rimasto davvero male ma il calcio è così". L'attaccante è ufficialmente approdato in Francia, dove ha firmato un quinquennale che lo lega al club parigino fino al 2028.