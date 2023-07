Bayern Monaco, affondo per Kane ma c’è l’alternativa

Il Bayern Monaco non molla Harry Kane. Per i bavaresi è lui il grande erede di Lewandowski e non vogliono aspettare e rischiare quando si libererà a zero il prossimo anno. Dunque, secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il club ha presentato una nuova offerta di 80 milioni di euro al Tottenham e attende risposta. In precedenza gli Spurs avevano rifiutato una avance di 70 milioni, disposti persino a portare in scadenza il giocatore e perderlo a zero. Ma 10 milioni in più sono tanti e potrebbero fare cambiare idea ai piani alti del club.