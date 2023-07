Bayern Monaco, Tuchel vola a Londra per… incontrare Kane

L'obiettivo numero uno del BayernMonaco è Harry Kane. Si, perché i bavaresi sono convinti che possa essere proprio lui il degno erede di Lewandowski e continuano il pressing sul Tottenham, con nuova offerta presto in arrivo. Sull'altro fronte, inoltre, Thomas Tuchel cerca di convincere l'attaccante inglese a trasferirsi in Germania e scartare le continue tentazioni dal Real Madrid. Secondo quanto riportato da Bild, l'allenatore si è recato a Londra solo per incontrare il calciatore e illustrargli il progetto. Un quadro cui il 29enne sarebbe la colonna portante, con unica richiesta che sarebbe quella di vincere trofei, in particolare la Champions League. Come mai è riuscito a Londra. E al Bayern vincere è poco ma sicuro. Ma tutto gira intorno agli Spurs e quella richiesta da 120 milioni di euro che spaventa letteralmente tutti.