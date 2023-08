Bayern Monaco, due portieri nel mirino

Il BayernMonaco potrebbe ingaggiare David DeGea. Il portiere è rimasto svincolato dal Manchester United dallo scorso luglio ed è alla ricerca di una nuova squadra. Per cui, dopo aver visto sfumare Kepa dal Chelsea, i bavaresi hanno pensato a lui per sostituire un Manuel Neuer infortunato che non tornerà prima del prossimo anno. Secondo riportato da Sport1, i vertici del Bayern hanno già aperto i contatti con l'entourage del portiere e si procede con i colloqui. Un accordo che potrebbe arrivar nei prossimi giorni, ma nel mirino dei tedeschi c'è anche Stefan Ortega del Manchester City. Intanto venerdì la squadra campione di Germania debutterà in campionato contro il Werder Brema e in porta ci sarà Sven Ulreich.