Bayern Monaco, sfuma Kepa: “Lo volevamo, ma poi è arrivato il Real Madrid…”

Tutto da rifare in casa Bayern Monaco . A causa dell'infortunio di Manuel Neuer e la cessione di Sommer all'Inter, i bavaresi sono alla ricerca di un portiere che possa sopperire alla mancanza del tedesco. Come confermato dal presidente del club Jan-Christian Dreesen, la priorità era l'estremo difensore del Chelsea Kepa che però è sfumato. "Lo volevamo fortemente. Mi aspettavo di presentarlo oggi o domani e averlo con noi, poi è arrivato il Real Madrid e l'hanno ingaggiato. Ovviamente essendo spagnolo ha accettato...".

"Stiamo lavorando per trovare un sostituto ora, vi assicuro che prima del primo settembre saremo in grado di presentare un nuovo portiere" ha ripreso il presidente del BayernMonaco sulla delusione di mercato. A quest'ultima vi è poi da aggiungere la sconfitta in Supercoppa per mano del Lipsia, cui titolare era Ulreich: "Ulreich si è sempre fatto trovare pronto. Se abbiamo perso ieri (contro il Lipsia 0-3, ndr) non è stata colpa sua".