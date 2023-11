Bayern Monaco, dall’Australia il gioiello del futuro che sogna il Barça

Come riportato da Fabrizio Romano, il Bayern Monaco sarebbe ormai ad un passo dal chiudere per la prossima stagione il trasferimento di una delle perle del calcio australiano. Come spiegato dal giornalista italiano, si tratta di Nestory Irankunda, esterno 17enne dell'Adelaide United che, nonostante la sua giovane età, da tempo (oltre tre stagioni) è già in prima squadra, dove ha esordito all'età di 15 anni e 333 giorni. Con questo record, è diventato il sesto esordiente più giovane nella storia della competizione e il secondo più giovane ad aver realizzato una rete. Come detto in precedenza, il suo arrivo avverrebbe la prossima stagione e il trasferimento verrà chiuso per circa 3,5 milioni di euro.