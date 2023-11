Verratti torna sul trasferimento mancato: “Barcellona? La squadra perfetta…”

Le cose potevano andare in modo decisamente differente per Marco Verratti. Il centrocampista, ex Psg ora in forza all'Al-Arabi, ha più volte aperto alla possibilità di giocare nei più grandi club d'Europa anche se poi il tutto si è concluso in un nulla di fatto. Intervenuto ai microfoni di Alkass TV Sports, noto canale qatariota, l'ex stella del Paris Saint-Germain ha ammesso di aver rimpianto un solo trasferimento (mancato) nella sua carriera: quello al Barcellona. "Si tratta di una squadra che si adatta perfettamente a quelle che sono le mie caratteristiche e il mio modo di vedere il calcio. Era la squadra perfetta per me..." ha detto l'italiano con un pizzico di malinconia. Un sogno che, però, negli anni si è trasformato in un incubo con quella "maledetta" rimonta in Champions League: "Il 6-1 in Champions è stata la partita peggiore della mia carriera. Nessun dubbio al riguardo". All'età di 30 anni Verratti ha lasciato l'Europa per trasferirsi in Qatar. Per lui tre presenze ed un assist in campionato.