Bayern Monaco, Dreesen: “Kane può vincere tanto come Lewandowski”

Debutto amaro per Harry Kane che da giocatore del BayernMonaco. ha debuttato nella Supercoppa tedesca con una sconfitta per 3-0 subita dal Lipsia. L'attaccante ha tanto voluto e cercato il trasferimento, come anche lo stesso club bavarese che pare abbia sborsato una cifra superiore ai 100 milioni di euro. Insomma, disposti a tutto per avere l'inglese. Come testimoniato anche dal presidente Jan-Christian Dreesen: "È stata una trattativa lunga ed estenuante, ma siamo felici che alla fine Kane sia arrivato. Lo teniamo d'occhio da tempo, siamo convinti che si adatti alla perfezione con quello che è il DNA del Bayern". Un acquisto che di fatto è stato perfezionato per sopperire alla mancanza di Robert Lewandowski. "Gli attaccanti centrali di livello internazionale hanno sempre fatto parte dei grandi trionfi del Bayern - ha dichiarato Dreesen -. Siamo convinti che Kane continuerà questo successo. I tifosi possono aspettarsi uno dei migliori marcatori dei giorni nostri". Queste le parole del presidente del BayernMonaco riportate dall'ufficio stampa dello stesso club.