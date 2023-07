Bayern Monaco, Hainer: “Kane farebbe bene da noi”

il presidente del Bayern ha speso belle parole per l'attaccante, ma la trattativa è ancora in standby. Manca l'accordo col Tottenham

Intervenuto ai microfoni di Kicker , il presidente Herbert Hainer ha ancora una volta aperto le porte a Harry Kane . Il numero uno del Bayern Monaco vede nell'attaccante inglese il profilo perfetto, sia dentro che fuori dal campo: "È un bel giocatore, ma è importante anche perché una vera e propria stella. È il capitano dell'Inghilterra e anche il marcatore, ne mancano di giocatori così in Bundesliga. Sono convinto che se dovesse venire, farebbe bene da noi e anche in campionato".

Ricordiamo che i bavaresi hanno già raggiunto un accordo con il giocatore e aspettano - e sperano - che il Tottenham scenda a compromessi. Il club inglese, infatti, non vuole liberarsene per meno di 100 milioni. Una follia, visto il contratto in scadenza a giugno 2024. Il Bayern Monaco ha provato dunque a venire incontro agli spurs con un'offerta prima da 70, poi da 80 milioni immediatamente rispedita al mittente. Per il momento le trattative sono in standby, presto ne sapremo di più.