Bayern Monaco, nuovo ed ultimo tentativo per Kane

I tedeschi voleranno in direzione Londra per giungere ad un accordo sulla base di un'offerta da 90 milioni di euro. L'ultima, per Harry Kane

Siamo alle battute finali dell'operazione Harry Kane nel mirino del Bayern Monaco . Dopo essersi visti rifiutare le due offerte precedenti, rispettivamente da 70 e 80 milioni di euro, i bavaresi sono pronti al rush finale. Oggi una delegazione del club tedesco è a Londra per discutere coi vertici del Tottenham dell'operazione. I tedeschi alzeranno ancora una volta l'offerta toccando quota 90 milioni per l'attaccante di origini inglesi. Ma questo è l'ultimo tentativo, se verrà rifiutato la trattativa sarà virtualmente chiusa e se ne riparlerà il prossimo gennaio o, meglio a luglio 2024, quando il giocatore sarà svincolato.

Ricordiamo che Harry Kane è una chiara richiesta dell'allenatore Thomas Tuchel. A suo parere, l'inglese è il perfetto erede di Lewandowski e andare all in su di lui non è un errore ma una certezza. Ha tanto da offrire, gli mancano solo i trofei che al Tottenham non è mai riuscito a vincere.