Bayern Monaco, occhi su giovane promessa che gioca in Australia

Il Bayern Monaco, firmato pre contratto per un giovane talento ancora 17enne. Gioca in Australia e si trasferirà in Germania il prossimo anno

Il BayernMonaco è sempre attivo nel reparto scouting. Zona d'interesse dei bavaresi è stata ultimamente quella delle Americhe, come dimostrato dall'operazione Alphonso Davies di qualche anno fa. Ora il club tedesco si è allontanato ancora di più andando ad individuare ed ingaggiare un giovane talento 17enne che arriva direttamente dall'Australia. Si tratta di Nestory Irankunda, calciatore nato in Tanzania capace di fare grandi cose nella fascia. Per questo motivo viene definito con parole al miele: "un giocatore di fascia estremamente veloce, bravo nel dribbling e nel completamento dell'azione. Molto intelligente anche nella finalizzazione". Il giovane talento continuerà a giocare per l'Adelaide United fino a luglio 2024. A quel punto avrà raggiunto la maggiore età e si trasferirà in Germania per vestire la maglia del Bayern Monaco.