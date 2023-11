Bayern Monaco, quattro top club su Davies ma lui ha già deciso

Solo pochi giorni fa il BayernMonaco aveva blindato Alphonso Davies. Oggi ecco che tutto cambia. Perché alla porta del club tedesco si sono presentati ben quattro club per il laterale canadese, considerato tra i migliori al mondo nella sua posizione. Su tutti c'è il Real Madrid che proprio in quella porzione di campo soffre qualcosina ed è pronto ad ingaggiarlo ad ogni costo. Secondo quanto riportato da 90min.com, inoltre, proprio quella dei blancos sarebbe la destinazione preferita e richiesta dal calciatore, il quale ha già le idee chiare per il futuro. Su di lui ci sono Chelsea, Liverpool e Manchester City, ma anche il Psg solo un pò più indietro rispetto alle altre, ma per la fonte lui vuole solo andare in Spagna. Visione che va del tutto in contrasto con le recenti dichiarazioni di Herbert Hainer, presidente del Bayern: "Davies è un nostro giocatore. È con noi e ha un contratto fino a giugno 2025".