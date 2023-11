Bayern Monaco, un altro top player medita l’addio. Il rinnovo non arriva

Incredibile ma vero. Il BayernMonacopotrebbe presto perdere un'altra sua stella, Joshua Kimmich. Secondo quanto rivelato da Sport 1, il centrocampista tedesco non è convinto del rinnovo propostogli dai bavaresi e starebbe meditando l'addio. Un sentimento radicato all'interno della personalità del calciatore, che con l'avvento in panchina di Thomas Tuchel non si è più visto parte fondante del progetto. Prima era Kimmich e altri due a centrocampo, ora il Bayern cerca addirittura un sostituto che possa agire nel suo ruolo e soddisfare al meglio le richieste del tecnico (Phillips?). Così pare che Kimmich si sia visto scavalcato e non più importante. Dunque il centrocampista - che ha un contratto in scadenza a giugno 2025 - ha deciso di non rinnovare e posticipare le trattative a data da destinarsi. Vuole capire qual è il suo vero ruolo all'interno della squadra. In quest'ottica potrebbero approfittarne Barcellona, Real Madrid e Manchester City per strapparlo a prezzo di saldo.