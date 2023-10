Bayern, Tuchel: “Boateng si allena con noi ma deciderò solo dopo aver…”

Una voce che si è intensificata negli ultimi giorni e che potrebbe presto diventare realtà è il ritorno di Jerome Boateng al Bayern Monaco . Come noto a tutti, il club tedesco è alle strette per quanto riguarda i difensori e ha pensato all'ex, rimasto svincolato dal Lione. A riguardo si è espresso Thomas Tuchel , che in conferenza stampa di vigilia del match di Champions League ha avuto modo di parlare del difensore.

INGAGGIO O NO: All'allenatore è stato chiesto secondo quali parametri avrebbe deciso se ingaggiare Boateng o declinare la sua offerta. "C'è solo un verdetto possibile alla fine del processo. Jerome è un giocatore con grandi meriti nella sua carriera e ha il diritto di allenarsi con noi. Vedremo più avanti, dopo averlo osservato per bene, cosa decideremo di fare" ha detto l'allenatore. L'intenzione è quindi quella di vederlo all'opera in allenamento per qualche giorno prima di decidere se proporgli un contratto o meno. Almeno, questo è ciò che intende fare Thomas Tuchel con quello che - presto - potrebbe diventare uno dei suoi nuovi difensori.