Colpo di scena in casa Juventus nelle scorse ore. La dirigenza ha, di fatto, messo le cose in chiaro con Leonardo Bonucci . Giocatore fuori rosa e destino chiaro: dovrà essere addio . Ed è proprio a seguito di questa decisione della società che nel giro di poche ore si stanno moltiplicando le voci su quello che potrebbe essere, ora, il futuro del difensore.

Sembra stia prendendo piede un'ipotesi davvero clamorosa per Bonucci: via dalla Juve sì, ma non dalla Serie A. Come riportato da Sportmediaset, infatti, il destino del centrale potrebbe essere alla Lazio.