Buongiorno: “Vi spiego la scelta di restare al Torino e rifiutare l’Atalanta”

"Sto lavorando per recuperare dall'infortunio"

Nella cerimonia di premiazione, che si è tenuta al Palazzo della Regione Piemonte, Alessandro Buongiorno ha parlato della scelta di rifiutare l'Atalanta e restare in granata: "Sono stati giorni difficili. Ho preso un attimo per riflettere perché era una scelta di vita. I miei agenti mi hanno parlato della proposta dell'Atalanta, ma sapevo la risposta dentro di me. Il presidente mi ha appoggiato - ha dichiarato il classe 1999 - Sono contento e orgoglioso della scelta fatta. La decisione è arrivata dal profondo e credo che il Toro mi possa dare tanto. Al Torino posso crescere ancora molto come uomo e come calciatore. Sono onorato di aver ricevuto questo premio da persone che hanno fatto e fanno la storia del Torino". Attualmente ai box per infortunio, il capitano granata ha poi parlato del suo recupero: "Sto lavorando per recuperare e spero di tornare il prima possibile", ha concluso.