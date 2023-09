Caso Sancho, la Roma segue con interesse: pronto tentativo per gennaio

La Roma segue con grande attenzione il caso Jadon Sancho. L'attaccante è ai ferri corti col Manchester United per tensioni con l'allenatore Erik ten Hag e medita l'addio. È stato messo fuori rosa e gli è stato addirittura negato di presentarsi al centro sportivo del club. Tutto per "mancanza di impegno durante gli allenamenti". Così, secondo quanto riportato da Fichajes.net, i giallorossi potrebbero approfittare della situazione e aggiudicarsi il campione inglese ex Borussia Dortmund. Quasi come fatto con Romelu Lukaku, la Roma sta quindi seguendo con interesse ogni movimento in quel di Manchester ed è pronta a piazzare il colpo per il prossimo mercato invernale. Operazione approvata anche da José Mourinho, che ricorda il Sancho visto in Germania e spera di ritrovarlo nella Capitale.