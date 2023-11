Chelsea, Thiago Silva verso l’addio. Può tornare in una ex squadra

Thiago Silva potrebbe lasciare il Chelsea al termine dell'attuale stagione. Il difensore ex Milan e Psg è ancora una delle colonne portanti dei blues, ma ha un'età considerevole (39 anni) e si avvia verso la conclusione della sua carriera da professionista. Ma non tutto è ancora deciso. Secondo quanto riportato da Globo, prima di appendere gli scarpini al chiodo il brasiliano potrebbe fare ritorno al Fluminense, squadra che da giovanissimo lo ha lanciato nel grande calcio e permesso di raggiungere l'Europa. L'intenzione è di adottare una trattativa stile Marcelo, che qualche anno fa era pure rimasto fuori dal progetto del Real Madrid e ha così deciso di tornare in patria. L'operazione sarebbe favorevole anche da un punto di vista economico visto che Thiago Silva è in scadenza con il Chelsea proprio a giugno 2024. Dunque, lascerebbe Londra a parametro zero per trasferirsi in Brasile.