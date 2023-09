City, Guardiola ha individuato il “nuovo Haaland”

Il futuro di Erling Haaland è un'incognita per il ManchesterCity. L'attaccante è un pilastro della squadra ma il suo contratto in scadenza a giugno 2027 mette non pochi dubbi al club inglese, che sta provando a rinnovarlo. I dialoghi sono aperti da diversi giorni e si punta su un aumento dell'ingaggio fino a 30milioni di euro l'anno. Ma nel caso il norvegese dovesse decidere di non rinnovare, Pep Guardiola ha già le idee chiare per un sostituto. Secondo quanto riportato dal Inews, l'allenatore è rimasto esterrefatto dalle qualità di Evan Ferguson, l'attaccante 18enne del Brighton. L'irlandese non è certo l'ultimo arrivato e i più lo conoscono già, anche grazie alla tripletta messa a segno contro il Newcastle pochi giorni fa. Ciò che lascia più senza parole è la sua maturità, bravo a fare la giocata giusta al momento giusto. Insomma, è un'idea per Pep.