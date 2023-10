City, Phillips verso l’addio per rimanere in Nazionale. Vuole il Bayern

Bayern Monaco sullo sfondo per il centrocampista, che chiede minuti per andare in Nazionale. Assalto a gennaio

Arrivato a Manchester per la "modica" cifra di quasi 50 milioni di euro, KalvinPhillips non è riuscito ad imporsi all'interno dell'undici di Pep Guardiola. L'allenatore non si fida, non ha certezza, così lo ha spesso lasciato in panchina e lui medita l'addio a gennaio. Perché un precario numero di minuti in campo non gli permetterebbe di ricevere la chiamata di Gareth Southgate per la Nazionale, condizione fondamentale per il centrocampista.