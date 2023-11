Clamoroso dalla Spagna: “Il Real Madrid rinuncia definitivamente a Mbappe”

Ha dell'incredibile quanto accaduto nelle ultime ore in Spagna. Un'indiscrezione riguardante il tanto chiacchierato trasferimento di Kylian Mbappé al Real Madrid ha sconvolto il popolo iberico, in particolare i tifosi dei blancos. A lanciare la notizia è stato il noto media Carrusel Deportivo , secondo il quale il Real avrebbe deciso una volta per tutte che non ingaggerà l'attaccante francese.

L'INDISCREZIONE: Il motivo? Sono tre. Il primo riguarda l'ingaggio troppo elevato. Perché il fuoriclasse del Psg andrà a scadenza di contratto al termine della stagione - a giugno 2024 - ed in quel momento avrà pieni poteri per decidere la sua prossima squadra, al quale pare chiederà un salario non minore ai 20 milioni di euro annui. Tanti, troppi per il Real Madrid che per fare un veloce paragone paga 9 milioni a stagione Jude Bellingham. Inoltre il trasferimento non rispetterebbe la politica adottata dal club spagnolo di concentrarsi sui giovani talenti. L'ultimo esempio riguarda Endrick, già blancos a soli 17 anni. Ultima ma non meno importante riguarda gli equilibri in spogliatoio, che con una personalità così influente come quella di Kylian Mbappé andrebbero certamente a variare. Tanti dilemmi per il Real Madrid ancora.