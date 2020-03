Dalla Spagna: Coutinho, per il futuro spunta la pista Leicester

Non sarà al Bayern Monaco il futuro di Philippe Coutinho. Il club tedesco, nel quale il fantasista milita attualmente in prestito, non sembra infatti intenzionato a riscattare il giocatore, che farà così ritorno al Barcellona. I blaugrana, però, difficilmente punteranno nuovamente sull’ex Liverpool, che sarà così ceduto nuovamente in estate.

PREMIER – Secondo quanto riporta Sport, su Coutinho sarebbe spuntato nelle ultime ore l’interesse del Leicester. Le Foxes si aggiungono così a Manchester United e Tottenham, altre due formazioni inglesi interessate al brasiliano.