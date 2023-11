Dalla Spagna: nome nuovo per la difesa del Real Madrid

Il Real Madrid, nonostante il primo posto in classifica, pensa al mercato per migliorare la squadra da mettere a disposizione di Carlo Ancelotti. Secondo quanto riportato da AS, il club spagnolo punta un difensore. Vista l'assenza prolungata di Eder Militao e i continui acciacchi di David Alaba, le Merengues cercano un profilo giovane. Tramontata l'ipotesi Malick Thiaw, il nome nuovo è quello di Gonçalo Inácio. Il classe 2001 dello Sporting Club de Portugal sta vivendo una grande stagione e sta già diventando titolare nel Portogallo di Martinez. Nel contratto del portoghese è inserita una clausola rescissoria di 60 milioni di euro pagabili in un'unica soluzione. Il Real Madrid potrebbe offrire un pagamento dilazionato: 45 milioni più 15 di bonus. La palla, poi, passerebbe allo Sporting CP.