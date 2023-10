Dalla Spagna: “Real Madrid-Vinicius, rinnovo fatto. Ecco quando sarà annunciato”

Il Real Madrid ha blindato Vinicius Junior : è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto della stella brasiliana. Arrivato nel luglio del 2018, l'ex Flamengo è diventato uno dei calciatori più decisivi della squadra e per questo motivo il club ha voluto premiarlo con un prolungamento fino al 30 giugno 2027 e un adeguamento dello stipendio. È stata già fissata la data dell'annuncio ufficiale.

Dalla Spagna: annuncio al rientro dal Brasile

Come riporta il sito spagnolo Relevo, l'accordo per il prolungamento del contratto tra Real Madrid e Vinicius Junior è stato raggiunto da tempo. La società spagnola aveva pensato di annunciarlo prima della sosta per le Nazionali, poi la positività di Florentino Perez al coronavirus l'ha fatto slittare di qualche giorno. Al rientro del classe 2000 dal Brasile, ci sarà la classica cerimonia a Valdebebas. Vinicius poserà con la maglia del Real Madrid e si terrà una breve conferenza stampa. Il brasiliano diventerà uno dei calciatori più pagati della rosa e la clausola rescissoria ammonterà a un miliardo di euro.