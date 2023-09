Liverpool, Salah rimane ma l’Al Ittihad ci riproverà presto

Ci ha provato fino all'ultimo l'Al Ittihad a strappare Mohamed Salah al Liverpool, ma non ci è riuscito. L'egiziano era il sogno proibito del club saudita che era disposto a tutto pur di averlo ora, subito. Serie di offerte a suon di milioni che non sono servite a nulla, perché il club inglese non ha necessità di vendere e vuole con sè Momo per giocarsi il tutto per tutto sia in campionato che in Europa. A riportare la resa dei sauditi è il portale FootMercato, ma solo per il momento. Perché l'Al Ittihad ci riproverà di certo la prossima sessione di mercato, quella invernale, o meglio la prossima estate. L'accordo c'era e Salah voleva giocare in Arabia, magari non oggi ma ci riuscirà tra qualche mese. Intanto il club si è concentrato sull'acquisizione di Luiz Felipe.