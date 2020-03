Dall’Inghilterra: il Liverpool su un crack del Real Madrid

Stagione agrodolce per il Liverpool di Jurgen Klopp. I Reds, prima che il campionato venisse sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus, avevano distanziato in maniera abissale le concorrenti in Premier League, mentre in Champions League è arrivata l’amara eliminazione agli ottavi di finale per mano dell’Atletico Madrid. Gli inglesi, per non lasciare nulla di intentato, sono già al lavoro in vista del prossimo anno e sognano un grande colpo di mercato.

REAL – Secondo quanto raccolto dal Daily Mail, i blancos hanno messo nel mirino l’attaccante del Real Madrid Vinicius Junior, per il quale potrebbero presentare un’offerta in estate.

