De Gea rifiuta l’Al Nassr a causa della… moglie

Il futuro di David De Gea non sarà in Saudi Pro League. Dopo dodici anni, il classe 1990 ha lasciato il Manchester United dopo lo scorso giugno alla scadenza del contratto. Il portiere spagnolo, intanto, è ancora senza squadra. Nonostante ciò, David De Gea ha preso una prima importante decisione: non si trasferirà in Saudi Pro League. Il trentatreenne avrebbe detto no all'offerta da 500.000 euro a settimana dell'AlNassr, la squadra di Cristiano Ronaldo. La moglie Edurne Garcia Almagro non sarebbe dell'idea di trasferirsi. Ora si lavora per il ritorno all'Atletico Madrid, come vice di Oblak.