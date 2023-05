Potrebbe esserci un forte interesse per Edin Dzeko da parte dell'Al-Hilal che avrebbe fatto una proposta "vantaggiosa" al bosniaco.

Una stagione da chiudere alla grandissima con la finale di Champions League con l' Inter . Poi, il futuro tutto da decidere. Edin Dzeko tentato in queste ore dell'Arabia Saudita da cui sarebbe arrivata una proposta vantaggiosa da parte dell' Al-Hilal .

Stando a quanto riporta Footmercato, il club arabo avrebbe infatti proposto un contratto biennale al bosniaco, in scadenza a giugno con i nerazzurri. Non sono stati dati dettagli e cifre ma si parla appunto di offerta di due anni per l'attaccante che andrà a liberarsi a giugno.