En-Nesyri in caso addio di Vlahovic: la Juve può prenderlo a 30 milioni

Siviglia pronto a far partire l'attaccante per soli 30 milioni. I bianconeri ci pensano, ma prima bisogna liberare Vlahovic

Le possibilità che Dusan Vlahovic rimanga a Torino anche il prossimo anno sono veramente basse. Il pressing del Chelsea, che piano piano alza l'offerta, e l'interesse dall'estero fanno presumere ad un addio imminente del serbo. Per cui la Juventus corre ai ripari e aggiunge alla sua lista dei possibili sostituti l'attaccante del Siviglia incontrato pochi mesi fa in semifinale di Europa League, Youssef En-Nesyri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club spagnolo lascia partire l'attaccante per "soli" 30 milioni di euro a causa di problemi finanziari. A queste cifre l'operazione è vantaggiosa e la Vecchia Signora ci pensa.