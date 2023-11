Endrick continua a segnare e alza il prezzo per il Real Madrid

Certamente una delle migliori promesse del calcio internazionale, Endrick sarà presto un nuovo calciatore del RealMadrid. Il giovane talento brasiliano è stato acquistato dai blancos per la cifra di 35 milioni di euro e al termine di questa stagione si trasferirà in Spagna. Ma non è ancora certo che la cifra riferita in precedenza sia quella esatta e precisa che il Real dovrà versare nelle casse del Palmeiras. Perché nell'accordo tra i due club per il trasferimento sono stati inseriti diversi bonus, tra cui quelli riguardanti le prestazioni dello stesso Endrick in quest'ultima stagione in Brasile. E proprio a tal riguardo, come riporta As, le merengues devono già circa 6,5 milioni di euro (nel totale massimo di 25 milioni come bonus) da aggiungere ai 35 concordati in precedenza. Un talento di altissimo livello, che costa come tale...