Fluminense, il presidente: “Thiago Silva? Pronto a tutto per riportarlo qui”

Nei giorni scorsi è tornata di moda l'indiscrezione riguardo un possibile rientro in Brasile diThiagoSilva. La piazza segnata come "destinazione" per il difensore brasiliano è quella della Fluminense, sua ex squadra che diversi anni fa lo ha poi lanciato nel calcio europeo. Riguardo al fantascientifico trasferimento si è espresso il presidente del club in persona, Mário Bittencourt, il quale pare aver le idee chiare. "Ormai è noto a tutti che più volte ho provato a convincerlo a tornare e detto tra noi continuerò a farlo - ha esordito in un'intervista rilasciata a Charla Podcast -. È un'atleta di altissimo livello. Ci teniamo che sia qui l'anno prossimo. Voglio portare e farò di tutto per portare Thiago, ma sta a lui la volontà di venire". Thiago Silva, uno dei pilastri della difesa del Chelsea, ha un contratto in scadenza al termine dell'attuale stagione e con gran probabilità lascerà Londra.