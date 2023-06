Davide Frattesi è pronto ad una nuova avventura e non nasconde di aver già preso la sua decisione sulla prossima squadra. A La Gazzetta dello Sport , il centrocampista italiano ora al Sassuolo ha parlato del mercato e di dove gioché nella prossima annata: "È una bella sensazione, non posso negarlo. Però adesso sono un po’ ansioso: vorrei che si definisse la situazione. Inter in vantaggio? Non sarebbe corretto indicare una squadra perché le trattative possono morire all’improvviso. Cercherò di essere estremamente sincero: io ho scelto la squadra. E sono sicuro che il mio procuratore troverà il modo di accontentarmi. Però sento che ci sono altre società interessate a me".

In questo momento sembra che sia l'Inter la formazione in vantaggio per Frattesi che non avrebbe problemi ad integrarsi con gli altri centrocampisti nerazzurri: "Io sono una mezzala e voglio essere sfruttato per le mie caratteristiche. Credo sia normale. Un problema giocare con Barella? No, assolutamente. Io posso partire da sinistra, così quando mi accentro calcio con il piede buono. Che con l’altro a volte faccio dei danni...".