Frattesi, l’asso nella manica dell’Inter per il “sì”

"Su Frattesi è in atto una specie di surplace. Marotta non vuole partecipare ad aste. E lo stesso Milan, che avrà presto i soldi di Tonali sul conto corrente, intende andarci piano. Il tentativo è di non cadere nel gioco di Carnevali, l’uomo mercato del Sassuolo, che per il suo centrocampista vorrebbe spuntare 40 milioni", si legge sul Corriere della Sera.