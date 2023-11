Gabigol, non solo Manchester United. C’è anche il Milan per il brasiliano

Gabriel Barbosa, noto a tutti come Gabigol, potrebbe presto fare rientro in Italia. L'attaccante è stufo di giocare in Brasile e vorrebbe mettersi nuovamente alla prova con il calcio europeo, scena che ha lasciato nell'ormai lontano gennaio 2020. E proprio nella prossima sessione invernale potrebbe farvi ritorno. Secondo quanto riportato dal Mirror, l'attaccante è entrato nel mirino del Milan che avrebbe intenzione di scommetterci per il resto della stagione. Il fine primario è quello di far riposare il titolare Olivier Giroud con Gabigol che andrebbe quindi a prendere il posto del deludente Luka Jovic. Ricordiamo però che sul brasiliano è importante anche l'interesse del Manchester United, che proprio di recente ha preso in considerazione la possibilità di portarlo in Inghilterra in un'operazione in cui sarebbe coinvolto anche Antony. Dal canto suo l'attaccante ha collezionato 23 presenze e cinque gol in questa stagione con il Flamengo. Una speranza che possa riscattarsi da quello che abbiamo visto in nerazzurro qualche anno fa, beh, ci sarebbe.