Genoa, c’è l’accordo per Berkan Kutlu. Sfuma Ndombele

Continue novità di mercato si accavallano in casa Genoa, che ora pare aver trovato il rinforzo a centrocampo che tanto cercava. Si tratta di Berkan Kutlu, centrocampista classe 1998 che ha interessato la società rossoblù solo nelle ultime ore. E proprio di recente, è arrivato anche l'accordo con la squadra che ne detiene il cartellino, il Galatasaray. Nei prossimi giorni il giocatore si recherà a Genova dove si sottoporrà alle visite mediche del caso e si unirà alla squadra di Alberto Gilardino. L'intesa sarebbe su un prestito con diritto di riscatto. All'entrata del calciatore turco, conseguentemente, sfuma l'opportunità di ingaggiare Tanguy Ndombelé dal Tottenham. Il Genoa ci ha provato insistentemente nelle ultime ore ma a causa delle richieste elevate del club, ma anche del giocatore non troppo convinto della destinazione, si è deciso di virare in Turchia.