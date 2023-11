Genoa, Dragusin via a gennaio? Il Grifone fa il prezzo e spaventa le big

Il centrale rumeno ex Juventus è un punto fermo della squadra di Gilardino e lo è diventato anche della propria nazionale: i rossoblù però non vogliono privarsene a metà stagione

Solo un anno e mezzo fa Rade Dragusin finì al centro di un caso di mercato, legato alle perplessità nell'accettare il trasferimento al Genoa in Serie B. Reduce da esperienze non esaltanti in A con Salernitana e Sampdoria il giovane centrale difensivo rumeno di proprietà della Juventus finì per accettare il "declassamento", per poi scoprire già poche settimane dopo che quell'apparente passo indietro gli avrebbe permesso di far svoltare la propria carriera.