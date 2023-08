Genoa, pazza idea Malinovskyi per chiudere il mercato

Trattativa avanzata per Ruslan Malinovskyi, il giocatore vuole tornare in Italia e apprezza Genova come destinazione

Il Genoa si appresta a mettere la ciliegina sulla torta dopo aver fatto un mercato altisonante. I rossoblù alzano l'asticella e ambiscono a riportare in Italia Ruslan Malinovskyi, ex Atalanta ora al Marsiglia con la matta nostalgia di Serie A. La trattativa è aperta col club francese e si lavora per chiudere in tempi più brevi possibile. Il calciatore dal canto suo apprezza Genova come destinazione, per questo motivo ha già rifiutato proposte del Besiktas. In Francia, poi, l'amore non è mai sbocciato e l'allenatore Marcelino lo ha messo fuori rosa. Trasferimento obbligato.