Genoa, per l’attacco un poker di nomi ma… occhio al mercato in uscita

Archiviata la promozione in Serie A, il Genoa lavora per consegnare nelle mani di Alberto Gilardino una squadra di assoluto livello per ben figurare in campionato. Priorità del Grifone è quella di perfezionare l'attacco, magari con una punta di ruolo che abbia già avuto a che fare con l'ambiente. E a queste richieste una lampadina è scattata nella testa del d.s. Marco Ottolini e riguarda un ex che con la maglia rossoblu ha fatto grandi cose: Krzysztof Piatek è l'obiettivo numero uno sia per il passato del calciatore che per il presente giocato con la maglia della Salernitana. L'attaccante però è arrivato in prestito dalla Germania, dall'Hertha Berlino, e aggiudicarselo a titolo definitivo sarà complicato visto l'ingaggio pari a 3 milioni di euro.