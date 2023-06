Genoa, si guarda in casa Juventus per un centrocampista

In vista della Serie A serve fare mercato in casa Genoa per rafforzare l'organico. E parte dal centrocampo la rivoluzione d'estate, con il Grifone che ha messo gli occhi su un giovane centrocampista della Juventus. La dirigenza avrebbe inserito nella "lista dei desideri" anche il talento bianconero Enzo Barrenechea. Classe 2001 con spirito di iniziativa e contrasti al recupero della sfera, caratteristiche fondamentali al giorno d'oggi. Per il momento, però, non ci sarebbe una vera e propria trattativa ma chissà... magari le parti potrebbero trovare un accordo tramite un prestito. In ogni caso, Barrenechea ha in questa stagione assaporato i campi di Serie A ma anche di Champions League ed Europa League. Potrebbe trattarsi di un'ottima scommessa per il Genoa. Presto novità.