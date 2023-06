Genoa, un terzino in arrivo poi caccia al bomber

A piccoli passi ma il mercato del Genoa avvia i motori. Al Grifone manca una punta e gli uomini di mercato rossoblù sono già al lavoro per affidare al tecnico del Genoa Alberto Gilardino il bomber gollifero d'area di rigore. Ad essere in cima alla lista dei nomi papabili c’è Andrea Petagna, sebbene quest’ultimo abbia già attirato l’attenzione del Napoli e dell’Udinese. Un’altra valida opzione riguarderebbe l’acquisto dell’ex rossoblù Giovanni Simeone. Il Napoli dovrebbe riscattarlo in settimana dal Verona poi si vedrà se l'argentino potrà tornare in maglia rossoblù. Nel mirino c'è un terzino sinistro svincolato. Si tratta di Aaron Martin, nell’ultima stagione al Mainz di cui si attende sola la firma.