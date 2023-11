Haaland, l’agente apre al Real Madrid: “Può darsi, è padrone del suo destino”

"Erling è padrone del suo destino. Quando tutti saranno pronti per un cambiamento, si farà". È con queste parole che Rafaela Pimenta ha parlato del futuro di Erling Haaland . L'agente dell'attaccante è intervenuta ai microfoni di Relevo , facendo riferimento al tanto chiacchierato trasferimento al Real Madrid . Un cambio di casacca possibile, ma non in questo preciso momento storico secondo la Pimenta.

TRASFERIMENTO: L'agente ha reso note le volontà del calciatore, il quale è assolutamente libero di scegliere quale strada intraprendere per il suo futuro. "Noi, il club e il giocatore. Siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo parlarci in modo che tutti si sentano a proprio agio facendo in questa esperienza insieme - ha commentato Rafaela Pimenta -. Erling fa quello che vuole? Non penso che sia preciso dire così. Non è vero. Erling farà sempre ciò che è bene per lui e il suo club, che al momento è il Manchester City". Poi, aprendo ad una prospettiva futura: "Lui non è il tipo che da un giorno all'altro decide di cambiare squadra. Perché il rispetto viene prima di tutto. Poi se un giorno dovesse succedere qualcosa, tutto verrà concordato. Le soluzioni si troveranno sempre. Clausola? No. Il contratto di Erling è noto al Manchester City, a suo padre, a lui e a me".