Higuain, futuro certo in Argentina: ecco quando

In casa Juventus continua a tenere banco il futuro di Gonzalo Higuain. Tante le voci che vorrebbero l’attaccante in partenza direzione Argentina. Come ogni stagione il Pipita è dato per partente ma, forse, questa sarà l’ultima volta che si parlerà di lui.

Il centravanti, come confermato anche dal padre, non partirà in estate e non lascerà la Vecchia Signora. La volontà di tornare in patria è chiara, ma Higuan ha ancora molto da dire in Italia e soprattutto la società, per ragioni di bilancio, attende l’offerta giusta. La Juventus ha ancora in libro paga il Pipita per circa 18 milioni, soldi che il River Plate – squadra al momento maggiormente interessata al calciatore – non intende offrire al momento specie se Higuain non volesse abbassarsi, ora, l’ingaggio. Ecco perché l’affare, sicuramente si farà, ma non ora. Forse nel 2021 quando ogni incastro potrà andare nel posto giusto.